L’ex gieffina Mary Falconieri sposa Giuseppe Schiavello e svela come è finita con Giovanni Angiolini



Mary Falconieri si sposa. La concorrente del Grande Fratello 14 è pronta a convolare a nozze con Giuseppe Schiavello. I due diventeranno marito e moglie l’8 luglio nella Cattedrale di Nardò, in Salento, terra natale di Mary. In un’intervista rilasciata a Novella 2000, Falconieri ha parlato anche di come è finita la storia con Giovanni Angiolini, nata nella casa del GF.

Continua a leggere



Mary Falconieri si sposa. La concorrente del Grande Fratello 14 è pronta a convolare a nozze con Giuseppe Schiavello. I due diventeranno marito e moglie l’8 luglio nella Cattedrale di Nardò, in Salento, terra natale di Mary. In un’intervista rilasciata a Novella 2000, Falconieri ha parlato anche di come è finita la storia con Giovanni Angiolini, nata nella casa del GF.

Continua a leggere

Continua a leggere