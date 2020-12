L’Italia ha superato i 70.000 morti dall’inizio della pandemia di Coronavirus



In Italia si registrano più di 70.000 vittime per Covid dall’inizio della pandemia. Di questi morti, gli ultimi 20.000 solo nell’ultimo mese. Rare le giornate nelle ultime settimane con meno di 500 decessi nel bollettino. Sia per contagi che per numero di vittime, la Lombardia è la regione più colpita.

