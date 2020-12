L’Italia prima in Europa per numero di morti Covid: “Oltre 29mila da settembre, sconcertante”



Secondo l’Afp l’Italia è il paese europeo con il maggior numero di morti per Covid, per un totale di 64.036 dall’inizio dell’emergenza sanitaria, superando anche il Regno Unito, fermo a quota 64.026 decessi. A livello mondiale, è quinta dopo Usa, Brasile, India e Messico. L’emittente Abc News: “Cifre sconcertanti, non doveva accadere”.

