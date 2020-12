Litiga con la fidanzata e la spinge contro un’affettatrice. Denunciato un 31enne



La donna di 30 anni aveva appena chiuso la sua attività commerciale al pubblico quando ha iniziato a discutere con il suo compagno per motivi sentimentali. La lite è diventata in poco tempo una situazione pericolosa per l’incolumità della ragazza: lui, infatti, l’ha spinta contro un’affettatrice, provocandole una profonda ferita sulla fronte.

