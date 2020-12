Locatelli sulla variante del Covid in UK: “Vaccino mantiene la sua efficacia”



Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, risponde così alle domande sul rapporto tra vaccino e nuova variante del coronavirus individuata in Gran Bretagna. Nell’intervista a Che Tempo Che Fa anche i riferimenti alle vaccinazioni in programma dal 27 in Italia e al dpcm del Governo.

Continua a leggere



Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, risponde così alle domande sul rapporto tra vaccino e nuova variante del coronavirus individuata in Gran Bretagna. Nell’intervista a Che Tempo Che Fa anche i riferimenti alle vaccinazioni in programma dal 27 in Italia e al dpcm del Governo.

Continua a leggere

Continua a leggere