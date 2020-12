L’Oms avverte: “Pandemia di Coronavirus grave, ma potrebbe arrivare di peggio”



Il nuovo coronavirus ha avuto un impatto devastante in tutto il mondo, ma l’Organizzazione mondiale della sanità dice che potrebbero verificarsi pandemie peggiori: “Questo è un campanello d’allarme”, ha detto Michael Ryan in un briefing che segna un anno da quando l’agenzia delle Nazioni unite ha appreso della diffusione del nuovo virus in Cina.

Continua a leggere



Il nuovo coronavirus ha avuto un impatto devastante in tutto il mondo, ma l’Organizzazione mondiale della sanità dice che potrebbero verificarsi pandemie peggiori: “Questo è un campanello d’allarme”, ha detto Michael Ryan in un briefing che segna un anno da quando l’agenzia delle Nazioni unite ha appreso della diffusione del nuovo virus in Cina.

Continua a leggere

Continua a leggere