L’oroscopo del giorno 16 dicembre: ventata d’amore per Sagittario e Leone



Con l’oroscopo di mercoledì 16 dicembre sarà davvero difficile cercare di trovare dei compromessi. La Luna in Capricorno, Venere appena entrata nel segno del Sagittario e Mercurio, pianeta del pensiero, perfettamente in trigono a Marte in Ariete non concorrono al desiderio di armonia, soprattutto quando questa prevede che qualcuno debba rivedere le sue libertà.

Continua a leggere



Con l’oroscopo di mercoledì 16 dicembre sarà davvero difficile cercare di trovare dei compromessi. La Luna in Capricorno, Venere appena entrata nel segno del Sagittario e Mercurio, pianeta del pensiero, perfettamente in trigono a Marte in Ariete non concorrono al desiderio di armonia, soprattutto quando questa prevede che qualcuno debba rivedere le sue libertà.

Continua a leggere

Continua a leggere