L’oroscopo del giorno 18 dicembre: vitalità per Acquario e Sagittario

Nell’oroscopo di venerdì 18 dicembre c’è una grandissima carica vitale ed energica grazie tanti pianeti che si trovano i segni zodiacali particolarmente estroversi, coraggiosi e ottimisti. Direi perfetto per questo periodo! Dopo il grande ingresso di Saturno nel segno dell’Acquario, che segna un momento nel quale la pagina viene voltata, oggi anche la Luna si trova in Acquario con Marte in Ariete e Venere in Sagittario.

