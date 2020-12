L’oroscopo del giorno 29 dicembre: aspettando la Luna piena tra Cancro e Capricorno



L’oroscopo di martedì 29 dicembre 2020 vede ancora una Venere che fa fatica a comprendere e far comprendere con chiarezza i suoi sentimenti. La Luna, potentissima e carica di emozioni, sta per esplodere nella rivelazione della Luna piena di domani mattina presto. E’ bene mantenere la concentrazione e la pulizia di mente e corpo per prepararci al meglio.

