L’oroscopo del giorno 3 dicembre: Pesci e Cancro sensibiloni



L’oroscopo di giovedì 3 dicembre 2020 potrebbe vedervi tirare fuori dal fondo della borsa i fazzoletti di carta oramai dimenticati e non parliamo di piccoli malanni di stagione ma proprio di lacrimoni di sensibilità. Con la Luna nel segno del Cancro che sollecita positivamente, anzi va a braccetto, a Venere in Scorpione Nettuno in Pesci preparate a ricordi malinconici e grandi dichiarazioni d’amore.

