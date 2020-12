L’oroscopo del giorno 5 dicembre: Leone e Sagittario progettano senza confini



L’oroscopo di sabato 5 dicembre è decisamente ambiguo e sembra quasi consigliarci di stare attenti e di non dare per scontato davvero nulla. Uno stesso pianeta infatti, Nettuno, è contemporaneamente a favore di Venere e a sfavore del Sole. Nettuno è la spiritualità, il progetto, l’idealizzazione, il pensiero alto e ampio, senza confini. Questi due aspetti insieme e la Luna in Leone molto sicura di sé potrebbero metterci in guardia: dove l’emotività forte sia ottima per i rapporti umani ma possa farci deconcentrare rispetto al reale.

