L’oroscopo di oggi 17 dicembre: aria di cambiamento per Gemelli e Acquario



Nell’oroscopo di oggi c’è un grande cambiamento non solo astrologico ma di valori: Saturno, pianeta del rigore e dell’austerità, che è stato così duro nel suo passaggio in Capricorno con oggi entra nel segno dell’Acquario. Saturno in Acquario resta comunque molto potente ma cambia nella modalità di espressione. E’ un altro piccolo passo verso la realizzazione dell’era dell’Acquario.

