L’oroscopo di oggi 19 dicembre: ci sono tensioni tra Capricorno e Ariete



Nell’oroscopo di sabato 19 dicembre ci tocca, anche se vorrei evitarlo, considerare questo Plutone che si quadra di nuovo a Marte. I due pianeti tra Capricorno e Ariete sembrano proprio scontrarsi in una modalità dirompente ma soprattutto esplosiva. Potremmo avere come la sensazione di essere schiacciati e proprio per questo dovremo tirare fuori tutta la vitalità e il coraggio dei quali vi ho parlato anche ieri. La Luna resta comunque ancora nel segno dell’Acquario.

