L’oroscopo di oggi 24 dicembre: vigilia di grandi dichiarazioni per Capricorno e Toro



L’oroscopo del giorno giovedì 24 dicembre 2020, vigilia di Natale, vede Mercurio in trigono ad Urano e una bella Luna che, almeno per la mattinata, starà nel segno dell’Ariete. Questo assetto del cielo astrologico porterà grande audacia, coraggio e schiettezza nelle dichiarazioni. Non fate finta di non sentire!

Continua a leggere



L’oroscopo del giorno giovedì 24 dicembre 2020, vigilia di Natale, vede Mercurio in trigono ad Urano e una bella Luna che, almeno per la mattinata, starà nel segno dell’Ariete. Questo assetto del cielo astrologico porterà grande audacia, coraggio e schiettezza nelle dichiarazioni. Non fate finta di non sentire!

Continua a leggere

Continua a leggere