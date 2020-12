Lutto per Emma Marrone, è morto il cane Gaetano: “Quando tornerò a casa non ci sarai”



È morto Gaetano, il cane di Emma Marrone. In un lungo post su Instagram, la cantante pugliese piange il suo bulldog: “Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai. Oggi ti abbiamo detto “Arrivederci Gaetano”. Pioggia di like e messaggi di cordoglio da parte dei fan della cantante salentina, oggi giudice di X-Factor.

