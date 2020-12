Lutto tra i carabinieri, morto a 48 anni il brigadiere Giuseppe Liberati: era positivo al covid



Si è spento all’età di 48 anni il brigadiere capo Giuseppe Liberati. Il miliare dell’Arma era malato da tempo ma la sua situazione clinica già grave si è complicata ulteriormente per colpa del coronavirus. Viveva da tempo a Barga, in provincia di Lucca, ma per lungo tempo aveva prestato servizio come vicecomandante della stazione dei carabinieri di Gallicano,

