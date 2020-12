Macerata, travolta dal letto a scomparsa, donna muore schiacciata. La scioccante scoperta del marito



Tragedia a Villa San Filippo, Elide Staffolani, 70enne, ha perso la vita in un incidente domestico avvenuto nella mattinata di ieri. Era all’interno della sua abitazione e stava sbrigando delle faccende domestiche mentre il marito si trovava in garage, quando è avvenuto il dramma. “Una fatalità terribile in un anno tremendo” dice il sindaco Andrea Gentili.

