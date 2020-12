Madonna si tatua per la prima volta a 62 anni



Madonna si è tatuata per la prima all’età di 62 anni. Una scelta che ha lasciato stupiti i fan della regina del pop, che ha sempre rifiutato l’idea dei tatuaggi: “Tesoro, metteresti un adesivo su una Bentley?”. Eppure questa volta Madonna si è convinta e ha scelto uno dei tattoo studio più in voga tra i divi di Hollywood. Per una causa che le sta molto a cuore.

