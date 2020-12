Maestra licenziata per video hot diffuso dall’ex: “Ferita più grave da colleghe che lo hanno diffuso”



“Quelle foto sono state fatte girare pure da persone di cui mi fidavo, come altre colleghe”, così la maestra d’asilo torinese licenziata dopo essere stata vittima di revenge porn ha descritto il suo stato d’animo quando da vittima di uno spregevole atto del suo ex è stata additata come responsabile di quanto accaduto e licenziata in tronco dall’asilo dove lavorava.

