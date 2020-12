Maestra vittima di revenge porn a Torino, la preside alle colleghe: “Fatela sbagliare, la mando via”



In un messaggio audio su Whatsapp la preside della scuola di Torino in cui lavorava la maestra vittima di revenge porn diceva alle colleghe: “Per favore, cercate di indurla a fare qualcosa di sbagliato: qualsiasi cosa succeda mi chiamate e io lo prendo come pretesto per mandarla via. Fatemi sta cortesia, io non più cosa fare”.

Continua a leggere



In un messaggio audio su Whatsapp la preside della scuola di Torino in cui lavorava la maestra vittima di revenge porn diceva alle colleghe: “Per favore, cercate di indurla a fare qualcosa di sbagliato: qualsiasi cosa succeda mi chiamate e io lo prendo come pretesto per mandarla via. Fatemi sta cortesia, io non più cosa fare”.

Continua a leggere

Continua a leggere