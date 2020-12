Maltempo a Potenza, operaio muore travolto dall’acqua e dal fango durante un sopralluogo



Il maltempo oggi ha fatto la sua prima vittima: si tratta di un operaio di 51 anni di Pignola, nel Potentino, che è stato risucchiato in una tubazione di collegamento sulla quale stava lavorando insieme ad altri operaio per conto dell’ufficio comunale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per estrarre il cadavere dell’uomo.

