Maltempo a Venezia, prevista acqua alta anche per le prossime ore: attivo il Mose



Prevista una nuova ondata di maltempo su Venezia che ieri è stata sommersa dall’acqua alta. Per evitare i disagi della giornata di ieri, sono state innalzate nella notte le paratoie del Mose per scongiurare l’acqua alta in città. Previsto un picco delle maree di circa 130 centimetri, ma le barriere sono state innalzate comunque nonostante la costante di 122 nelle prime ore della giornata di oggi.

