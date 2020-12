Maltempo, allerta gialla per domenica 27 dicembre: rischio temporali in sei Regioni



Sono sei le Regioni interessate dall’allerta gialla diramata dalla Protezione civile per il rischio temporali nella giornata di domenica 27 dicembre: si tratta di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia. Allerta gialla per rischio idrogeologico per la stessa giornata anche per le Marche.

