Maltempo, allerta meteo arancione sulla Sicilia, gialla su sei Regioni: l’elenco completo



Dopo una prima parte di dicembre tra le più perturbate degli ultimi anni, segnata da nubifragi, venti di burrasca, e accumuli di neve eccezionali sulle nostre Alpi, la situazione sta per cambiare: tuttavia almeno per domani, 13 dicembre, il Dipartimento della Protezione civile ha diramato un’allerta meteo di colore arancione per la Sicilia e gialla per altre 6 regioni.

Continua a leggere



Dopo una prima parte di dicembre tra le più perturbate degli ultimi anni, segnata da nubifragi, venti di burrasca, e accumuli di neve eccezionali sulle nostre Alpi, la situazione sta per cambiare: tuttavia almeno per domani, 13 dicembre, il Dipartimento della Protezione civile ha diramato un’allerta meteo di colore arancione per la Sicilia e gialla per altre 6 regioni.

Continua a leggere

Continua a leggere