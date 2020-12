Maltempo, allerta meteo gialla per temporali sabato in 10 Regioni: l’elenco completo



Allerta meteo-idro gialla sabato 12 dicembre in dieci regioni: il Dipartimento di Protezione civile segnala ordinaria criticità per rischio idraulico, per temporali e rischio idrogeologico. Quella di domani sarà una giornata con tempo ancora instabile su molte regioni ma in graduale miglioramento già dal pomeriggio.

