Maltempo, allerta meteo sabato sulle isole della Toscana: rischio frane e allagamenti



Torna il maltempo sulle isole toscane tanto che la Protezione civile ha emesso un’allerta meteo con codice giallo per la giornata di domani, sabato 19 dicembre. Per il resto la mappa della penisola è di colore verde: ciò vuol dire che non sono previsti fenomeni significativi in altre zone del Paese.

