Maltempo, allerta per pioggia, vento e neve martedì 8 dicembre: l’elenco delle regioni colpite



Il maltempo continua a mettere in ginocchio l’Italia con venti di burrasca, pioggia e neve. Per questo la Protezione civile ha diramato per domano, martedì 8 dicembre, festa dell’Immacolata, allerta rossa sulla Provincia Autonoma di Bolzano, su gran parte del Veneto, nel Lazio meridionale, Abruzzo occidentale, e allerta gialla su altre 9 regioni: ecco l’elenco completo.

