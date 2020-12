Maltempo, allerta rossa mercoledì 9 dicembre in Campania e Alto Adige, allerta arancione in 6 regioni



Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per domani mercoledì 9 dicembre decretando una allerta rossa per Campania e per la Provincia Autonoma di Bolzano, una allerta arancione per sei regioni e una allerta gialla per dodici regioni.

Continua a leggere



Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per domani mercoledì 9 dicembre decretando una allerta rossa per Campania e per la Provincia Autonoma di Bolzano, una allerta arancione per sei regioni e una allerta gialla per dodici regioni.

Continua a leggere

Continua a leggere