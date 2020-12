Maltempo, allerta rossa sabato 5 dicembre su Veneto, Friuli e Alto Adige: tutte le regioni a rischio



Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per domani sabato 5 dicembre decretando una allerta rossa per Veneto, Friuli Venezia Giulia e Alto Adige una allerta arancione per sei regioni e una allerta gialla per diversi settori di undici regioni. Sulla base delle previsioni disponibili sono attese piogge intense, venti forti, neve e mareggiate.

