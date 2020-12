Maltempo con temporali, allerta meteo domani in gran parte d’Italia: le regioni a rischio



Ancora maltempo sull’Italia con nuove allerte meteo per la giornata di domani, mercoledì 30 dicembre. Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse in molte regioni: sarà allerta arancione su gran parte della Campania, allerta gialla in 13 regioni.

Continua a leggere



Ancora maltempo sull’Italia con nuove allerte meteo per la giornata di domani, mercoledì 30 dicembre. Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse in molte regioni: sarà allerta arancione su gran parte della Campania, allerta gialla in 13 regioni.

Continua a leggere

Continua a leggere