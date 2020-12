Maltempo con temporali, allerta meteo per domani 1° gennaio: le regioni a rischio a Capodanno



Il maltempo insiste sull’Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse in sei regioni. Sarà allerta gialla per rischio idraulico, per rischio temporali e rischio idrogeologico in zone di Lazio, Sardegna, Umbria, Molise, Emilia Romagna e Toscana.

