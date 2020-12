Maltempo Genova, vanno a guardare la mareggiata: travolti dalle onde finiscono in ospedale



Avevano raggiunto gli scogli di Punta Vagno, sul lungomare di Genova, probabilmente per guardare la mareggiata, quando due persone sono cadute per la forza delle onde da cui sono stati raggiunti. I due, rimasti feriti, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Galliera: uno di loro sarebbe in condizioni più gravi.

