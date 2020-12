Maltempo in Veneto, l’appello di Zaia: “Basta col turismo del macabro, non andate in montagna”



L’appello del presidente del Veneto, Luca Zaia, all’indomani del maltempo che ha colpito la sua regione creando danni dal valore di mezzo miliardo di euro: “Sto pensando ad una ordinanza contro il turismo del macabro. Non andate in montagna, nel bellunese per non intralciare il lavoro degli operatori. Andateci solo se avete estrema necessità, e non per fare foto”.

