Maltempo sull’Italia, a Livorno allagamenti e torrenti ingrossati: “Evitate spostamenti”



Il maltempo insiste in tutta Italia, con piogge consistente e tanta neve al nord. Allagamenti e torrenti ingrossati si registrano a Livorno dove sono caduti 74 mm di pioggia in 24 ore, di cui 44 mm solo nelle ultime tre ore. Il sindaco Luca Salvetti è con le squadre di Protezione civile per monitorare le zone più critiche.

