Mano nella mano anche in ospedale, la storia della coppia di 90enni che sconfigge il Covid a Prato

Ivo e Livia, coppia di 90enni pratesi sposati da più di 60 anni, stanno superando il Covid nella stessa struttura: i due sono in via di guarigione, ricoverati l’una a fianco all’altro nel centro La Melagrana. A raccontare la loro storia, con la foto che li ritrae mano nella mano nei rispettivi letti, è La Nazione. Emozionati i figli della coppia: “È la dimostrazione che i nostri genitori hanno una tempra fortissima e un grande amore l’uno per l’altro”.

