Melissa Satta smentisce il flirt e ricorre agli avvocati: “Sconvolta, finti gossip che fanno male”



Melissa Satta ha smentito il presunto flirt che le è stato attribuito in queste ore dal settimanale Chi. La showgirl su Instagram ha dichiarato di essere “sconvolta e addolorata” per quanto le è accaduto ed è ricorsa alle vie legali nei confronti della rivista che ha riportato una notizia non vera: “Non capisco come si possano fare certe cose, sto vivendo un momento difficile e doloroso” ha dichiarato riferendosi alla sua recente rottura con Boateng.

