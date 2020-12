Messina, scontro frontale tra auto: Giulia muore a 26 anni dopo cinque giorni di agonia



Non ce l’ha fatta la giovane di 26 anni rimasta vittima di un incidente d’auto avvenuto nella giornata di sabato 5 dicembre 2020. Giulia Ragini lottava da giorni tra la vita e la morte. Nonostante le tre operazioni chirurgiche effettuate per salvarla, le ferite riportate nello schianto erano troppo gravi. Gli organi saranno donati per volere della famiglia.

Continua a leggere



Non ce l’ha fatta la giovane di 26 anni rimasta vittima di un incidente d’auto avvenuto nella giornata di sabato 5 dicembre 2020. Giulia Ragini lottava da giorni tra la vita e la morte. Nonostante le tre operazioni chirurgiche effettuate per salvarla, le ferite riportate nello schianto erano troppo gravi. Gli organi saranno donati per volere della famiglia.

Continua a leggere

Continua a leggere