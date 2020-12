Meteo 2021, le tendenze di Giuliacci: “Ondata di freddo e neve nei primi 15 giorni di gennaio”



Come sarà l’inizio del 2021 dal punto di vista meteorologico? Fanpage.it lo ha chiesto al colonnello Mario Giuliacci, che ha spiegato modelli e tendenze per i primi 15 giorni del mese di gennaio: “Ci sarà una grande ondata di freddo, che si intensificherà a partire dal 9 complice l’arrivo di aria gelida dal Circolo Polare Artico. Ci sarà neve anche in pianura al Nord e piogge abbondanti sulle regioni del Centro Sud, in particolare su quelle tirreniche”.

Continua a leggere



Come sarà l’inizio del 2021 dal punto di vista meteorologico? Fanpage.it lo ha chiesto al colonnello Mario Giuliacci, che ha spiegato modelli e tendenze per i primi 15 giorni del mese di gennaio: “Ci sarà una grande ondata di freddo, che si intensificherà a partire dal 9 complice l’arrivo di aria gelida dal Circolo Polare Artico. Ci sarà neve anche in pianura al Nord e piogge abbondanti sulle regioni del Centro Sud, in particolare su quelle tirreniche”.

Continua a leggere

Continua a leggere