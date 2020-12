Meteo Natale, le tendenze di Giuliacci: “Tanta neve nell’inverno più freddo degli ultimi 5 anni”



Come sarà Natale 2020 dal punto di vista meteorologico? Fanpage.it lo ha chiesto al colonnello Mario Giuliacci, che ha spiegato modelli e tendenze per il mese di dicembre: “Fino al 9 pioggia ovunque e nevicate abbondanti anche in pianura oltre che sulle regioni alpine, che torneranno dal 22 al 28. Chissà che qualche fiocco non cada proprio la notte di Natale”.

Continua a leggere



Come sarà Natale 2020 dal punto di vista meteorologico? Fanpage.it lo ha chiesto al colonnello Mario Giuliacci, che ha spiegato modelli e tendenze per il mese di dicembre: “Fino al 9 pioggia ovunque e nevicate abbondanti anche in pianura oltre che sulle regioni alpine, che torneranno dal 22 al 28. Chissà che qualche fiocco non cada proprio la notte di Natale”.

Continua a leggere

Continua a leggere