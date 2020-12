“Mi vorrebbe morto, ho reagito per mia madre”. Il chirurgo di Torino racconta il suo incubo



Il padre aveva pagato un uomo per picchiarlo e spezzargli le dita. A Fanpage.it parla il chirurgo di Torino perseguitato dal genitore che da anni lo stalkera perché omosessuale. “La parentela è passata ormai in secondo piano. Ho reagito per salvare mia madre, ma continuerà a darci il tormento. Non è ancora finita”.

