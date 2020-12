“Mia madre morta in ospedale, i suoi oggetti personali sono scomparsi”: la storia di Luigia



La madre di Luigia, 72 anni, è entrata in ospedale con un blocco renale e una complicata situazione cardiaca dopo che per dieci giorni aveva atteso il tampone per attestare la positività al Coronavirus, del quale presentava i sintomi peggiori. Dopo un iniziale miglioramento, la situazione clinica è precipitata. “Quando è morta, non ci hanno restituito alcuni suoi oggetti personali” spiega la ragazza a Fanpage.it.

