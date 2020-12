Michele, suicida per bullismo a 17 anni: una lettera poteva salvarlo



Michele Ruffino è morto di bullismo. Si è tolto la vita a 17 anni lanciandosi nel vuoto dal ponte di Alpignano. Prima di morire Michele aveva scritto una lettera di addio finita nelle mani di alcuni coetanei, che però non hanno avvertito nessuno. E si sono messi d’accordo: “Quella lettera non deve esistere, ok? Se no è omissione di soccorso”.

