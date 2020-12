Minore autistico cacciato dal supermercato perché senza mascherina, polemiche: “Lo prevede il dpcm”



È quanto accaduto a un ragazzino minorenne nei giorni scorsi a Bisceglie, in Puglia, dove ora le associazioni locali son insorte contro il supermercato ricordando che le stesse norme anticovid prevedono la possibilità di non indossare la mascherina in caso di disabilità. “La cosa più grave è stata la totale mancanza di sensibilità in una situazione di evidente necessità” hanno denunciato dall’associazione Time-Aut.

