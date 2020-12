Montrecassiano, anziana morta in casa la Vigilia di Natale aveva chiesto aiuto a centro antiviolenza



Si era rivolta a un centro antiviolenza e ci sarebbe dovuta tornare martedì prossimo per parlare con alcuni avvocati. Emergono nuovi particolari sulla morte di Rosina Cassetti, trovata deceduta in casa il giorno della Vigilia di Natale. I familiari, ora indagati, avevano raccontato che la donna fosse morta in seguito a una rapina.

