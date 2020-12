Morte di Martina Rossi, altri due giovani a processo: “Hanno mentito”



Sono accusati di aver mentito per coprire i Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, i due aretini assolti dall’accusa di aver causato la morte di Martina Rossi tentato di violentarla in gruppo. Federico Basetti ed Enrico D’Antonio, risponderanno del reato di falsa testimonianza in merito ai fatti del 3 agosto 2011, quando la studentessa ventenne precipitò dal sesto piano dell’hotel a Palma Di Maiorca dove imputati e vittima alloggiavano per le vacanze.

