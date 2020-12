Morto il papà di Gianni Sperti, l’ultimo saluto del ballerino sui social



Si è spento in queste ore il padre di Gianni Sperti. Il ballerino ha annunciato la nefasta notizia attraverso un post pubblicato sul suo account Instagram, con il quale ha voluto salutare il suo amato padre per l’ultima volta. Non sono state comunicate dal noto volto di Uomini e Donne le ragioni che hanno portato alla dipartita del genitore.

