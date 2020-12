Morto per un ascesso dentario, otto medici rinviati a giudizio: “Non l’hanno curato in tempo”



Secondo l’accusa, gli specialisti operanti all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala e all’Unità di Otorinolaringoiatria del Sant’Antonio Abate di Trapani non avrebbero diagnosticato in tempo e curato un ascesso dentario, sfociato in una letale infezione, che il 10 aprile 2017 provocò la morte di Massimiliano Pace.

Continua a leggere



Secondo l’accusa, gli specialisti operanti all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala e all’Unità di Otorinolaringoiatria del Sant’Antonio Abate di Trapani non avrebbero diagnosticato in tempo e curato un ascesso dentario, sfociato in una letale infezione, che il 10 aprile 2017 provocò la morte di Massimiliano Pace.

Continua a leggere

Continua a leggere