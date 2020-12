Natale, il pranzo arriva a domicilio per le famiglie indigenti



Sarà un Natale diverso, ma non per questo meno solidale. A Casalecchio di Reno (Bologna), diverse associazioni di volontariato hanno unito le forze per consegnare il pranzo di Natale a casa di 36 famiglie di indigenti. Un’iniziativa più che simbolica, che serve a non far sentire abbandonato chi è maggiormente in difficoltà. Viaggio con la Pubblica Assistenza nel Villaggio solidale di Villa Magri, insieme ai volontari della Croce Rossa e degli Amici dell’Acquedotto.

