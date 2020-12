Natale, Ilaria Capua: “Passerò le feste da sola, non si può festeggiare come al solito”



Ilaria Capua ha spiegato a L’aria che tira, su La7, che passerà le vacanze di Natale da sola. Quest’anno “non sarà possibile festeggiare il come al solito, le nostre necessità affettive devono coniugarsi con i rischi della pandemia in atto”, ha sottolineato la virologa. Lo stop agli spostamenti è il segreto: “Non bisogna muoversi, non c’è nessuna scorciatoia. Più persone si muovono, più il virus circola, più persone si ammalano e finiscono in ospedale”.

Continua a leggere



Ilaria Capua ha spiegato a L’aria che tira, su La7, che passerà le vacanze di Natale da sola. Quest’anno “non sarà possibile festeggiare il come al solito, le nostre necessità affettive devono coniugarsi con i rischi della pandemia in atto”, ha sottolineato la virologa. Lo stop agli spostamenti è il segreto: “Non bisogna muoversi, non c’è nessuna scorciatoia. Più persone si muovono, più il virus circola, più persone si ammalano e finiscono in ospedale”.

Continua a leggere

Continua a leggere