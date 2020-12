Natale in terapia intensiva: il casco dell’ossigeno diventa un presepe



Un presepe allestito all’interno di un casco per l’ossigeno destinato ai pazienti malati di Covid in terapia intensiva. L’immagine è diventata il simbolo del Natale 2020 in piena emergenza sanitaria. Ad avere l’idea è stata Marilena, una giovane infermiera in reparto da circa 12 anni. Insieme a questa decorazione, anche un albero di Natale per regalare speranza ai pazienti in corsia.

Continua a leggere



Un presepe allestito all’interno di un casco per l’ossigeno destinato ai pazienti malati di Covid in terapia intensiva. L’immagine è diventata il simbolo del Natale 2020 in piena emergenza sanitaria. Ad avere l’idea è stata Marilena, una giovane infermiera in reparto da circa 12 anni. Insieme a questa decorazione, anche un albero di Natale per regalare speranza ai pazienti in corsia.

Continua a leggere

Continua a leggere